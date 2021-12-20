Nevşehir'de Toplu Taşımaya ikinci kez zam yapıldı

Nevşehir il merkezinde toplu taşıma ücretlerine ikinci kez zam yapıldı.
Nevşehir’de geçtiğimiz ay yapılan zammın ardından, toplu taşıma ücretlerine ikinci kez zam yapıldı. Yapılan yeni fiyatlandırmaya göre, halk otobüslerinde tam ücret; 3.50 iken 4 TL, öğrenci ücreti 3 TL iken 3.50 TL’ye yükseltildi. Zamlı tarifeye bu günden itibaren uygulanmaya başlandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.