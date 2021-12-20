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Peribacaları yoğun sisle kaplandı

DHA

Peribacaları yoğun sisle kaplandı


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)TÜRKİYE´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da peribacaları yoğun sis altında kaldı.
Sabah erken saatlerinden itibaren Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Uçhisar, Göreme, Zelve-Paşabağları ve Ürgüp´deki peribacaları sisler içerisinde kalırken, kara yolunda görüş mesafesi de yer yer 5 metreye kadar düştü. UNESCO´nun hem doğal hem de kültür mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde geçen günlerde etkili olan kar yağışının ardından yoğun sis oluştu. Sis, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde farklı güzelliği ortaya çıkardı. Sisle kaplı olan bölgede turistlerin hatıra fotoğrafları çektirdikleri görüldü.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-12-20 15:06:32

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