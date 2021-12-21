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Nevşehir’de 'Güvenli OkulGüvenli Gelecek' Projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Nevşehir merkez ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı trafik personelleri tarafından Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa Köyü İlköğretim Okulunda ‘’Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi’’ amacıyla eğitim verildi. Verilen eğitimde, öğrencilere ışıklı kavşaklarda ve yaya geçitlerinde hareket tarzı, okul servislerine inmebinme kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve yaya kaldırımlarının kullanılması konuları işlendi.

Eğitim sonrasında ise öğrencilere boyama kitabı ve jandarma çocuk dergisi dağıtıldı.

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