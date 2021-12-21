Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerindeki sokak hayvanlarını unutmadı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ve Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, asayiş ve trafik ekipleri tarafından Karacaören, Kozluca ve Topaç Köyü ile Tatlarin Beldesi'nde sokak hayvanlarının beslenmesi amacı ile hayvanların sıklıkla bulunduğu alanlara ve araziye köpek maması, buğday ve ekmek bırakılarak, sokak hayvanlarının beslenmesi sağlandı.

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