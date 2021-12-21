NEVÜ Basketbol takımları hızlı başladı

Üniversiteler arası basketbol müsabakaları Kayseri Erciyes Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Bayan ve Erkek Basketbol takımları, Üniversiteler Arası 2. Lig Basketbol Müsabakalarında ilk maçlarını galibiyetle sonuçlandırdı. İlk gün Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bayan Basketbol Takımı, Erciyes Üniversitesi'ni 5641 yendi. Erkek Basketbol takımı da Nuh Naci Yazgan Üniversitesini 5540 yendi.
Turnuvanın ikinci gününde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bayan takımı, Amasya Üniversitesi ile Erkek Takımı ise Abdullah Gül Üniversitesi karşılaşacak.
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