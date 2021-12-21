NEVÜ’de 'Tıbbi Terminoloji' Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEVÜ’de 'Tıbbi Terminoloji' Konulu Seminer Gerçekleştirildi

İHA

NEVÜ’de 'Tıbbi Terminoloji' Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde Tıbbi Terminoloji konulu seminer gerçekleştirildi.
NEVÜ FenEdebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erdoğan Unur, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Seminerde, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erdoğan Unur tarafından NEVÜ’lü öğrencilere medikal terminolojinin tarihçesi, önemi, sağlık alanında sık kullanılan terimlerin okunuşları, telaffuzları ile ilgili bilgiler verildi. Unur, “Tıbbî terminoloji binlerce yıl içinde şekillenerek günümüze kadar ulaşmıştır. Tıbbi terminolojinin amacı, sağlık alanında çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişimi sağlamak ve ortak bir dil kullanımı için gerekli tıbbi terimlerin oluşturulmasıdır. Böylelikle konuşma dilinden farklı bir yapıda da olsa tüm sağlık alanlarında kullanılan dil ortak olacaktır. Günümüzde kullanılan tıbbi terimler 2500 yıl öncesine kadar uzanmakta olup o dönemin bilimsel dilleri olarak kabul edilen antik çağa ait Grekçe ve Latince kaynaklıdır. Bu iki dilden köken alan terimler, farklı dillerde bazı değişiklikler gösterebilirler. Toplamda 170 bin tıbbi terim bulunmaktadır. Bu terimlerin 90 bini anatomik temelli iken geri kalanlar ise farmakoloji temellidir. Gitar çalmayı öğrenmek isteyen bir kişi öncelikle notaları ve telleri öğrenmelidir. Aynı şekilde bir dil eğitimi öncelikle harflerin öğretilmesini gerekli kılar. Sağlık alanlarında çalışan bir kişinin ise öncelikle bu alana ait isimlendirmeleri bilmesi gerekmektedir.” diye belirterek tıbbi terminolojinin önemine dikkat çekti.
Tıbbi Terminoloji konulu seminer, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

NEVÜ Kadın Voleybol Takımı 1. Lig’e Yükseldi
YEREL HABERLER NEVÜ Kadın Voleybol Takımı 1. Lig’e Yükseldi
NEVÜ Basketbol takımları hızlı başladı
YEREL HABERLER NEVÜ Basketbol takımları hızlı başladı
Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere trafik eğitimi
Kablo hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları tutuklandı
Kaçak balık avcıları yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak balık avcıları yakalandı
Peribacaları yoğun sisle kaplandı
YEREL HABERLER Peribacaları yoğun sisle kaplandı
Edirne'den madalya ile döndüler
YEREL HABERLER Edirne'den madalya ile döndüler
Nevşehir'de Toplu Taşımaya ikinci kez zam yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir'de Toplu Taşımaya ikinci kez zam yapıldı
Çiftçinin imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti 5 Bin ton şeker pancarı tarlada kaldı
YEREL HABERLER Çiftçinin imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti 5 ...
NGC de İHA Muhabiri Demir’e yönelik saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER NGC de İHA Muhabiri Demir’e yönelik saldırıyı kınadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.