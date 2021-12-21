Bin 447 litre kaçak şaraba el konuldu

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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde kaçak üretilen bin 447 litre şaraba el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir evde kaçak şarap ürettiği ve sattığı tespit edilen A.T.'nin evine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan aramada, bin 447 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

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