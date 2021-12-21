Tuğçe Kandemir Nevşehir'de sahne alacak

Nevşehir Belediyesi 2021 yılının son konserinde ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir’i Nevşehirlilerle buluşturacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri muhteşem bir konser ile devam edecek. Son dönemde gerçekleştirdiği konser, söyleşi, kitap fuarı, tiyatro ve film gösterimleri ile Nevşehir’deki sosyal hayata renk katan Nevşehir Belediyesi, bu kez sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir’i konuk edecek.

25 Aralık Cumartesi günü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlenecek olan ücretsiz halk konserine yoğun bir ilginin olması bekleniyor

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