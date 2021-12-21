Gizli buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu

Nevşehir’de akşam saatlerinde kısa süreli yağan kar yolda gizli buzlanmaya neden oldu. Gizli buzlanma nedeniyle NevşehirKayseri karayolunda çok sayıda kaza meydana geldi.



NevşehirKayseri karayolunda gizli buzlanma nedeniyle 6 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar da kazaları cep telefonu ile kaydetti. NevşehirKayseri karayolu Bozca köyü mevkiinde meydana gelen kazada bir tır gizli buzlanma nedeniyle orta refüje kaydı. Tırın üzerinde yüklü olan iki traktör de karşı şeride devrildi. NevşehirKayseri kara yolunun tek şeridi geçici süreyle trafiğe kapandı. Bölgeye çok sayıda karayolları ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Kazaların ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.