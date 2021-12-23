Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

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Nevşehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine yönelik yapılan sokak çalışması yaptı. Y.D. ve yabancı uyruklu M.A.'nın üzerinde arama yapan ekipler, 28 gram Afgan macunu, 1 adet suboxsane hap, 1.58 gram metamfetamin, 0.97 gram metamfetamin, 1.65 gram esrar, 0.26 Gr eroin ve 0,30 gram metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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