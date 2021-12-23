Yolda kalan sürücünün imdadına polis yetişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir'de aracıyla yolda kalan bir vatandaşın yardımına polis ekipleri yetişti. Arıza yapan araç, polis ekipleri tarafından yol kenarına itildi.

Edinilen bilgiye göre, NevşehirKayseri yolu Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bir araç seyir halindeyken arıza yaptı. Yolda kalan aracı fark eden trafik polisleri, sürücünün yardımına koştu. Araç, polis ekiplerinin yardımıyla güvenli bir şekilde yolun yan tarafına itildi.

Polislerin aracı ittiği anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.