NEVÜ Erkek Basketbol Takımı 3. Oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Türkiye Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları’nda 3. oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kayseri Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Türkiye Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig Grup Birinciliği Müsabakaları’na; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Basketbol Takımı, Abdullah Gül Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Amasya Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı katıldı.

Takım Antrenörlüğünü Doç. Dr. Özden Taşğın ve Öğr. Gör. Sinem Parlakyıldız’ın yaptığı NEVÜ Erkek Basketbol Takımı, dostluk ve centilmenlik içerisinde geçen müsabakalar sonunda 3. oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.