Firari suç makinesi yakalandı

Nevşehir’de 5 ayrı olaya karışan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Merkez Güvercinlik Köyünde İ.E. isimli şahsın tabanca ile 2 araca ateş ederek, 1 aracı yağmalaması, Gülşehir ilçesinde silahla adam öldürmeye teşebbüs, Nevşehir il Merkezinde Ateşli Silahla Mala Zarar Verme ve Avanos ilçesinde silahla tehdit olayına karıştığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvercinlik köyünde yapılan operasyon neticesinde şüpheli şahıs ile birlikte, 9 mm çapında otomatik tabanca, 2 adet şarjör ve bu tabancaya ait bol miktarda mühimmat ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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