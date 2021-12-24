Nevşehir'de satışa hazır 732 şişe kaçak şaraba el konuldu

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde satışa hazır 732 şişe kaçak şarap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda M.A.'nın işyerinde yapılan aramada 732 şişe kaçak içki ve bin 448 adet basıma hazır sahte bandrolele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.