Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında şüpheli M.G., A.D. ve E.N.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada 2,79 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yapılan çalışmalarda, C.Y.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada 20,88 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.Y. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.