NEVÜ Avanos Güzel Sanatlar MYO Öğrencileri Yer Altı Şehri Gezisi’ne Katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (AGSMYO) El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğrencileri, Sanat Tarihi dersi kapsamında yer altı şehri gezisine katıldı.

Koordinatörlüğünü, Avanos Güzel Sanatlar MYO El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Öğr. Gör. Şükran Doğru Gürpınar’ın hazırladığı gezi kapsamında, öğrencilere, Nevşehir Müze Müdürlüğü’ne bağlı ören yeri olan ÜrgüpMazı köyündeki yer altı şehrinin dönemi, oluşumu, yerleşim ve kullanım alanları ile ilgili bilgiler verilerek tarihsel süreci anlatıldı. Mazı köyü antik adı ile 'Mataza' olarak bilinirken, Ürgüp’ün 18 kilometre güneyinde, Kaymaklı Yer Altı Şehri’nin 10 kilometre doğusunda yer alıyor. 4 farklı giriş tespit edilen yer altı şehrine asıl giriş, düzenli olmayan taşlardan örülü bir koridorladır. Kısa koridorda bulunan iri sürgü taşı, yer altı şehrinin giriş çıkışını kontrol altına alınmasını sağlıyor. İç kısımdaki küçük oda sürgü taşının rahat bir şekilde hareket etmesi için yapılırken, yer altı yerleşiminin geniş alanlarına yayılan ahırlar, diğerlerinden farklı görülmüyor. Ahırlarda bulunan kısa koridor vasıtasıyla yeraltı şehrinin kilisesine ulaşılabiliyor. Bu mekânın girişi sürgü taşı ile kapatılabilirken, kilise apsisi, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ndeki kilisenin aksine uzun kenar köşesine oyulmuş, fasatı kabartmalarla süslenmiş olarak bulunuyor.

Yer altı şehri, göçmeler nedeniyle ziyaretçilerin can güvenliği açısından 2003 yılından itibaren ziyarete kapatıldı. Mazı Yeraltı Şehri Çevre Düzenleme Projesi tamamlanarak 2015 yılının temmuz ayında ise tekrar ziyarete açıldı.

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