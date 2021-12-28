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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEVÜ Kadın Basketbol Takımı’na Teşekkür Belgesi

İHA

NEVÜ Kadın Basketbol Takımı’na Teşekkür Belgesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Türkiye Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig Grup Birinciliği Müsabakalarında şampiyon olan ve 1. Lig’e yükselen NEVÜ Kadın Basketbol Takımı’nı tebrik ederek teşekkür belgesi verdi.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Türkiye Üniversite Spor Federasyonu tarafından 2022 Aralık 2021 tarihleri arasında Kayseri Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Türkiye Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig Grup Birinciliği Müsabakalarında şampiyonlukla birlikte, bir üst lig olan 1. Lig’e yükselme başarası elde eden NEVÜ Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Rabia Türk, Meltem Altunkaynak, Tuğba Oskan, Berivan Çoban, Seda Çakıl, Selvinaz Çeken, Sümeyye Topçu, Semanur Ceylan, Ayşenur Bektaş, Müge Işıl Okur, Fatma Zehra Kuru ve Tusem Naz Dedemli ile birlikte kendilerine eşlik NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Akpınar ve Antrenörleri Öğr. Gör. Sinem Parlakyıldız’ı makamında kabul etti. Elde ettikleri şampiyonlukla birlikte 1. Lig’e yükselen NEVÜ Kadın Basketbol Takımı oyuncularını ve antrenörleri tebrik eden Rektör Aktekin, NEVÜ takımlarının ve öğrencilerin üst üste elde ettikleri şampiyonluk ve derecelerle hem üniversite, hem de şehir olarak gururlandıklarını söyledi. Aktekin, “Öncelikle sizleri katılmış olduğunuz müsabakalarda gerek üniversitemizi gerekse şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek, bizlere yaşatmış olduğunuz şampiyonluk gururu ile 1. Lig’e yükselme başarınızdan dolayı şahsım ve üniversitem adına tebrik ediyorum. Üniversitemiz spor takımlarından Kadın Voleybol Takımımızın ‘Kadınlar 2. Lig Voleybol Müsabakalarında şampiyonlukla birlikte 1. Lig’e yükselmesi, NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerimizin düzenlenen ‘Büyük Erkekler A Kategorisi Tenis Müsabakalarında grup birincisi ve Erkek Basketbol Takımımızın ‘Türkiye Üniversiteler Arası Basketbol 2. Lig Grup Birinciliği Müsabakalarında üçüncülüğü elde etmesiyle birlikte siz Kadın Basketbol Takımımızın şampiyonlukla birlikte 1. Lig’e yükselmesi bizlere ayrı bir heyecan ve gurur verdi. Şahsım ve üniversitem adına sizleri bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.
Takım oyuncuları ve antrenörleri ile bir süre görüşen Rektör Aktekin daha sonra, müsabakalarda şampiyonluk elde ederek 1. Lig’e yükselen NEVÜ Kadın Basket Takımı oyuncuları ile antrenör olarak vermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı Öğr. Gör. Sinem Parlakyıldız’a teşekkür belgesi verdi.
Takım oyuncuları ve Antrenör Parlakyıldız ise kendilerine vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Aktekin’e teşekkürlerini sunarak, şampiyonlukta elde ettikleri kupayı Rektör Aktekin’e takdim ettiler.

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