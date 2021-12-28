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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Savran esnafa 'Yeni Ekonomik Modeli' anlattı

İHA

Başkan Savran esnafa 'Yeni Ekonomik Modeli' anlattı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığının koordinasyonunda devam eden esnaf ziyaretleri kapsamında ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyesi teşkilat mensupları ile birlikte esnafla bir araya gelerek 'Yeni Ekonomik Modeli' anlattı.
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Beraberinde AK Parti ana kademe ve kadın kolları yöneticileri ile birlikte Milli İrade Caddesi ve Emek Mahallesi’nde bulunan işyerlerini ziyaret eden Başkan Savran, esnaflara hükümetin uygulamaya koyduğu 'Yeni Ekonomik Modeli' anlatan broşürleri dağıttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası tarafından uygulamaya konulan kur korumalı vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarına dair detayları esnaflarla paylaşarak sorularını cevaplandıran Savran, “Hayata geçirdiğimiz düşük faiz, yüksek istihdam, yatırım ve ihracat merkezli ekonomi modelimizi tüm milletimize anlatacağız. Çalışan kesime soluk aldıracak tedbirler aldık. Asgari ücrete tarihinin en yüksek artışını uyguladık. Üzerindeki vergi yükünü azalttık. Birlik beraberliğimizle her şeyin üstesinden geleceğimizi bir kez daha gördük. Vatandaşımızın, çalışan kesimin alım gücüne yönelik destek ve artışlarımız sürüyor. İnşaallah vatandaşlarımızın desteği ve duası ile Türkiye çok daha güzel günlere ulaşacak” dedi.

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