Nevşehir’de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada, devrilen tırdaki limon kasaları yolu kapattı.

Edinilen bilgiye göre Ortahisar Kasabası Göreme Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada E.A. idaresindeki 43 U 5035 plakalı otomobil ile E.K. idaresindeki 50 FF 647 plakalı tır kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



“Limon kasaları yolu kapattı”

Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, tırda yüklü olan limon kasaları yola saçıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri de yolun trafiğe açılması için temizlik çalışması yaptı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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