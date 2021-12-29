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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´in Ürgüp ilçesinde otomobille çarpışan limon yüklü TIR, devrildi. Kazada, kasalardaki tonlarca limon yola döküldü.

Kaza, sabah saatlerinde Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 43 U 5035 plakalı otomobil, aynı şeritte giden E.K. yönetimindeki 50 AAN 381 plakalı limon yüklü TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR devrildi, kasalardaki tonlarca limon yola döküldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre trafikte aksamalar yaşandı. Yolun temizlenmesi ile trafik yeniden normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-12-29 11:37:17



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