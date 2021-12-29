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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEVÜ’den 'Masal Anlatıcılığı Etkinliği ve Sertifika' Programı

İHA

NEVÜ’den 'Masal Anlatıcılığı Etkinliği ve Sertifika' Programı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO), Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVÜÇOCUK) ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM) işbirliğinde, ‘Masal Anlatıcılığı Etkinliği ve Sertifika Programı’ etkinliği düzenlendi.
NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda düzenlenen etkinliğe; NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kamuran Özdil, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ayşe İspirli Turan, Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Meydan, Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Sevtap Köprülü, NEVSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Durmaz ve NEVSEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emin Tamer Yenen, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ayşen Tükel, masalın Türk kültüründeki önemi ve masal anlatıcılığı becerisinin çocuk gelişimi öğrencilerinin mesleki gelişimine sağladığı katkılarına değindi. Tükel ayrıca vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ve yönetimine, masal anlatıcılığı etkinliği ile sertifika programının gerçekleştirilmesinde işbirliklerinden dolayı NEVÜÇOCUK Müdürü Prof. Dr. Ali Meydan, NEVSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Durmaz ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kamuran Özdil’e teşekkür etti.
NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya’nın Kurs Eğitmeni Öğretmen Besime Beste Keçeci’ye, programı organize eden Öğr. Gör. Ayşen Tükel’e ve etkinlikte görev alan Yasin Karaevli’ye teşekkür belgelerini vermesinin ardından etkinlik, öğrencilerin saz ve masal dinletisi ile devam etti. Etkinlik, Öğretmen Besime Beste Keçeci tarafından düzenlenen 6 saatlik masal anlatıcılığı kursunu başarı ile tamamlayan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programından 145 öğrenciye sertifikalarının verilmesi ile son buldu.

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