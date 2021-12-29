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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılbaşında Kapadokya 35 bin kişi ağırlayacak

İHA

Yılbaşında Kapadokya 35 bin kişi ağırlayacak

Tarihi ve Kültürel dokusuyla UNESCO tarafında dünya miras listesine alınan Kapadokya yılbaşı gecesi 35 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle sessizliğe bürünen Kapadokya bölgesi yeni yıla hareketli girecek. Birçok Avrupa ülkelerindeki kısıtlama nedeniyle yurt dışına çıkamayan yerli turistler, rotasını Kapadokya bölgesine çevirdi. Aylar öncesinden rezervasyon yaptıran turistler, Kapadokya bölgesinde doluluk oranının yüzde yüze ulaşmasına neden oldu. Tercihlerini son günlere bırakan yerli ve yabanı turistler ise konaklama imkânı bulamadı. Amerika’dan gelen Dany Bobo, “Kapadokya çok güzel bir yer. Özellikle balonlarla uçmak harikaydı. Tatilimizi özellikle yılbaşına denk getirdik. Yeni yıla Kapadokya’da gireceğim için çok mutluyum. Tanıdığım herkese buraları görmeleri için tavsiyede bulunacağım” dedi.
Yılbaşına Kapadokya girmek için Ankara’dan gelen Sertaç ve Elif Koca da yaptıkları açıklamada, “Yılbaşını Kapadokya’da geçirmek için geldik. Kapadokya’nın güzeliklerini, harikalarını görmek için buradayız. Yılbaşını burada geçireceğimiz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu. Turizmci Musa Ertaş ise yaptığı açıklamada, "Kapadokya bölgemize günü birlik gelenlerle birlikte 35 bin misafirimizi ağırlama düşüncesindeyiz” dedi.
Kapadokya bölgesinde Eğlence Merkezi yetkilisi Mehtap Neşeli, “Yılbaşı gecesi için iki ay öncesinden dolduk. Gelen misafirlerimizin yüzde sekseni yerli, yüzde yirmisi ise yabancı gruplar. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Müşterilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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