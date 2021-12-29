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NEVÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencileri 'İlahiyat Gençlik Buluşmaları’na' katıldı

İHA

NEVÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencileri 'İlahiyat Gençlik Buluşmaları’na' katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Türkiye genelinde ikincisi düzenlenen İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin bir araya geldiği 'İlahiyat Gençlik Buluşmaları'na katıldı.
İstanbul Üsküdar'daki Burhan Felek Salonu'nda düzenlenen İlahiyat Gençlik Buluşması' programına; AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve 60 farklı şehirden İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi öğrencileri ile davetliler katıldı. Programda konuşan ve bu topraklar üzerinde güçlü medeniyetler kuracak gençliğin yetiştiğini ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Önümüzde sizin neslinize ve sizin neslinizden sonra gelecek olanlara büyük bir sorumluluk düşüyor. Sizler Allah'ın izniyle İslam’ın 3. büyük medeniyet çıkışının öncüleri olacaksınız. Sizin buradaki gayretli ve gerçekten çok coşkulu varlığınız bizim 2053 ve 2071 hedeflerimize olan inançlarımızı da artırmıştır” dedi.
Önceki dönemlerde İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yaşadığı zorluklara değinen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise; "Kendi öğrencisine diplomasını veremeyen dekanlardan birisiyim. Çünkü mezuniyet töreni yapılan yere girememişti. Bir hoca için bundan daha büyük bir azap olur mu bu azabı biz yaşadık siz yaşamayın inşallah. Aydınlık bir gelecek bekliyor” diye konuştu.
İlahiyat gençliğinden aydınlık bir gelecek inşa etmelerini beklediklerini söyleyen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da "Ne diyanetimize ne imam hatiplerimize ne ilahiyatlarımıza kimsenin dil uzatmasına izin vermeyeceğiz. Bu kurumlarımızla Türkiye yücelecek, bu kurumlarımızla bütün ümmete ümit verecek ve Allah'ın izniyle bütün İslam dünyasının aydınlık geleceğini bu kurumlarımız eliyle inşa edeceğiz” dedi.
Düzenlenen program sonunda NEVÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Üsküdar Çamlıca Camisi ve Çamlıca Tepesi’ni ziyaret etti.

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