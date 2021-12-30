Nevşehir Belediyesi itfaiyesine teşekkür belgesi

Antalya’da yaz aylarında çıkan orman yangınlarında fedakârca görev yapan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine, Gündoğmuş Kaymakamlığı tarafından teşekkür belgesi gönderildi.



Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, beraberinde başkan yardımcıları Mustafa Alevli ve Furkan Feralan ile birlikte İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette Antalya Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi ve Senir Mahallesi Muhtarı Durmuş Ali Yıldız tarafından yaz aylarında çıkan orman yangınlarının söndürülmesinde görev alan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri için gönderilen plaket ve teşekkür belgelerini personele teslim eden Başkan Savran, itfaiye erlerini kutladı.

Savran, “Teşkilatımız yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa hazır olmasına rağmen dualarımızda hep inşallah ihtiyacımız olmaz diyoruz. Maalesef yaz aylarında çıkan orman yangınları hepimizi çok üzdü.Türkiye’nin farklı illerinden gelen itfaiye ekipleri el birliğiyle buralarda cansiperane çalışarak yangınları söndürdü. Belediyemiz ekipleri de, Osmaniye’de, Manavgat’ta, daha sonra da Antalya’daki yangınlara müdahale etti. Hem o bölgedeki kurumlarımızdan hem de oradaki vatandaşlarımızdan çok büyük bir teşekkür aldık. Gayretli çalışmalarınızdan ötürü her birine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Savran daha sonra, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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