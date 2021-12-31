'BEKA' E-dergisinin yeni sayısı yayınlandı

NEVÜ Benötesi Kadın Kulübü tarafından Hazırlanan 'BEKA' Edergisinin yeni sayısı yayınlandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Benötesi Kadın Kulübü (BEKA), tarafından 'BEKA' Edergisinin 7. sayısı yayımlandı. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı ve Benötesi Kadın Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Adem Çatak öncülüğünde yayınlanan, içeriğinde çeşitli konuların ele alındığı dergide, akademisyenlerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin yazılarına yer verildi. Benötesi Kadın Kulübü tarafından çıkarılan 'BEKA' Edergisinde, yazıları yayınlanan öğrenciler, memnuniyetlerini dile getirdiler. NEVÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalı 3. sınıf öğrencisi ve Benötesi Kadın Kulübü Başkanı Hatice Nur Avcı, üniversite öğrencilerinin derginin yeni sayılarında yayınlanmak üzere kendilerine yazı gönderebileceklerini ifade etti.

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