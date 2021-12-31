Atletizm takımı Türkiye 2.'si oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Küçük Kızlar Atletizm Takımı, Kulüpler Kros Ligi Final Yarışlarında Türkiye 2.’si oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 14, 16 ve 18 yaş altı Bölgesel Kros Ligi final yarışmaları Adana Merkez Park'ta yapıldı. Yarışmaya erkeklerde 274, kadınlarda 248 olmak üzere 522 sporcu katıldı. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Küçük Kız Atletizm Takımı yarışlarda Türkiye 2.’si olarak önemli, bir başarıya daha imza attı.
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren atletizm takımı antrenörlerini ve sporcuları tebrik etti.
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