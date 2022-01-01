Kapadokya'da yeni yıl kutlandı



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlence merkezlerinde girdi.

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Yerli ve yabancı turistler çeşitli eğlencelerle yeni yılı kutladı. Mangalda yakılan ateşin etrafında dans eden turistler, havai fişek gösterilerini izledi. Çevre illerden gelen yerli turistler ise, Uçhisar Kalesi çevresindeki eğlence merkezlerinden atılan havai fişek gösterilerini izleyerek 2022 yılına girdiler. Jandarma ve polis ekipleri gece yarısı eğlenceden dönen sürücülere alkol kontrolü yaptı.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-01-01 02:02:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.