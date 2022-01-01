Nevşehir'de yeni yılın ilk bebeği 'Ozan Ali' oldu

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de yeni yılın ilk bebeği saat 00.02'de dünyaya gelirken, ailesi tarafından bebeğe Ozan Ali ismi verildi.
Nevşehir Devlet Hastanesinde Kader ve Ali Dinç çiftinin saat 00.02'de erkek bebekleri dünyaya geldi. Bebeğe ailesi tarafından Ozan Ali ismi konuldu. Vali İnci Sezer Becel, bebek ile ailesini hastanede ziyaret etti. Vali Becel, Ozan Ali bebeğe altın hediye etti. Sağlık personeli ile sohbet eden Vali Becel, yeni yıllarını tebrik etti.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2022-01-01 02:24:14
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