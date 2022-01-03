Nevşehir'de 93 şişe sahte alkole el konuldu

Nevşehir’de kaçaksahte olduğu değerlendirilen 93 şişe alkole el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaçakçılık ile Mücadele kapsamında yaptığı çalışmada T.D. ve B.E.'nin bulunduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 83.70 litre olan 93 şişe kaçaksahte alkol ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.