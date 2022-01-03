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'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün Nevşehir'de 2 bin kişi izledi Öğrenciler film sonrasında şehitler için dua okudu

İHA

'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün Nevşehir'de 2 bin kişi izledi Öğrenciler film sonrasında şehitler için dua okudu

Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu alan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini Nevşehir'de vizyona girdiği ilk gün 2 bin kişi izledi.
Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Nevşehir'de Nissara AVM’de bulunan Cinefora sinemasında izleyiciyle buluştu. 2 ayrı salonda gösterime giren filmi, ilk gün yaklaşık 2 bin kişi izledi. 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan iki kahramanın hayatlarını konu alan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmine Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özden Taşğın’ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Sinemaya Gitmeyenler Kampanyası” kapsamında yaklaşık 75 öğrenci de sinemaya gitti. İlk defa sinemaya giden öğrenciler “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmini izledi. Film sonrasında öğrenciler başta Eren Bülbül olmak üzere tüm şehitler için dua okudu. Film sonrası açıklama yapan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özden Taşğın, "Her sene gerçekleştirdiğimiz hiç sinemaya gitmeyenler kampanyamızı gelenek haline getirdik. Bu sene de İyi ki Varsın Eren filmini izlemek için üniversiteli arkadaşlarımız ile sinemaya geldik. Ayaklarına sağlık. Bu vesile ile bir kez daha bu kadim Anadolu toprakları için ömrünü, emeğini, canını verenlere rahmet olsun, mekanları cennet olsun” dedi.
Filmi izlemeye gelen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinden Fatma Zehra Kuru da "Birçok arkadaşımız ile birlikte sinemaya geldik. İyi ki Varsın Eren filmini izledik. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi. İlk defa sinema ile buluşan Ahmet Servi ise "Bu film bize askerlerimizi hatırlattı. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin” diyerek dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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