Dünya Turizm Örgütü tarafından 'En İyi Turizm Köyü (Best Tourism Villages)' ilan edilen Mustafapaşa köyü canlı yayında konuşulacak.

Kapadokya Üniversitesi tarafından organize edilen ve 3.'sü gerçekleşecek olan söyleşi yarın Kapadokya Üniversitesinin youtube sayfasında canlı yayınlanacak. Kapadokya Üniversitesi'nin merkezinin de bulunduğu Mustafapaşa köyü, geçtiğimiz ay Dünya Turizm Örgütü tarafından 'En iyi Turizm Köyü' ilan edilmişti. Moderatörlüğünü Kapadokya Araştırmaları Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Şükran Ünser'in yapacağı 'Mustafapaşa Konuşmaları' yayının bu haftaki konukları Mustafapaşa Muhtarı Gültekin Kan ve Nevşehir İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Levent Ak olacak. 'Mustafapaşa Konuşmaları' yayını, 5 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'te, Kapadokya Üniversitesi Youtube kanalında canlı olarak yayımlanacak.

Canlı yayını takip etmek isteyenler, https://www.youtube.com/watch?v=FSKW80O3TVY linkinden takip edebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.