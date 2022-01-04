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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyesi'nden Öğrencilere destek

İHA

Nevşehir Belediyesi'nden Öğrencilere destek

Nevşehir Belediyesi tarafından Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarına girecek olan tüm öğrenciler için ücretsiz olarak soru bankası dağıtıldı.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına girecek olan öğrencilerine destek amacıyla soru bankası ve konu anlatımı seti hazırlandı. Profesyonel eğitimciler tarafından hazırlanan sınav hazırlık setleri il merkezindeki okullarda eğitimlerini sürdüren 4 bin 500 civarındaki 8 ve 12. sınıf öğrencisine dağıtılmaya başlandı. Nevşehir Lisesi ve Mihriban Emin Günel Ortaokulu’ndaki dağıtım törenine katılan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi olarak eğitime desteklerini arttırarak sürdüreceklerini kaydetti. Bir ülkenin geleceğini etkileyecek en önemli unsurlardan birinin nitelikli insan gücü olduğunu ve bu kapsamda eğitimin büyük önem taşıdığını vurgulayan Savran, eğitimin öncelikleri olmaya devam edeceğini kaydetti. 'Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır' diyen Savran, gelecek nesiller için Nevşehir Belediyesi olarak tüm imkanları seferber etmeyi sürdüreceklerini vurguladı. Savran, “Okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgi ve yeteneklerini şehrimiz ve için kullanacak bir gelecek için eğitime yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi.
Mihriban Emin Günel Ortaokulu’nda öğrencilere sınavlara hazırlık setini dağıtan Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat’da eğitime desteklerinden dolayı Başkan Savran’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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