Kapadokya'yı 2021 yılında 2 milyon 285 bin kişi ziyaret etti



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini geçen yıl 2 milyon 285 bin 895 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı´na bağlı olarak ziyarete açık tutulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yerleri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni, 2021 yılında 2 milyon 285 bin 895 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri 2020 yılında ise 992 bin 620 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2022-01-05 15:23:09



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