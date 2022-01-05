Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre iki katından fazla arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre iki katından fazla arttı

İHA

Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre iki katından fazla arttı

Türkiye’ni önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesini ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre iki kat arttı.
'Güzel atlar diyarı' olarak bilinen, peribacaları, doğal oluşumları ve yer altı yapılarıyla, tarihi kilise ve manastırları içinde barındıran Kapadokya bölgesini, Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını nedeniyle 2020 yılında 992 bin 620 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. Kısıtlamaların kalkmasıyla 2021 yılında yükselişe geçen Kapadokya bölgesi ziyaretçi sayısı 2020 yılına göre iki katını geçerek 2 milyon 285 bin 895'e ulaştı. Kapadokya bölgesi misafirlerini en çok 428 bin 883 ziyaretçi sayısı ile Ağustos ayında ağırladı. 2021 yılında en çok ziyaret edilen mekan ise Zelve ören yeri oldu. 2021 yılında Zelve Ören Yeri'ni 645 bin 695 kişi ziyaret etti. Zelve ören yerini 560 bin 379 ziyaretçi ile Göreme Açık Hava Müzesi izlerken, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 321 bin 163 ziyaretçi gezdi. Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, Ocakta 42 bin 560, Şubatta 50 bin 668, Martta 104 bin 313, Nisanda 74 bin 458, Mayısta 61 bin 634, Haziranda 150 bin 282, Temmuzda 370 bin 534, Ağustosta 428 bin 883, Eylülde 288 bin 213, Ekimde 346 bin 112, Kasımda 242 bin 826, Aralık ayında ise 125 bin 412 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesini 2019'da 3 milyon 834 bin 134, ziyaretçi sayısı ile en fazla ziyaret edilen yıl olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapadokya'yı 2021 yılında 2 milyon 285 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kapadokya'yı 2021 yılında 2 milyon 285 bin kişi ...
Kapadokya'yı 2021 yılında 2 milyon 285 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kapadokya'yı 2021 yılında 2 milyon 285 bin kişi ...
Test kitabı dağıtımı tamamlandı
YEREL HABERLER Test kitabı dağıtımı tamamlandı
Muhtar, hizmetlerini canlı yayında anlattı
YEREL HABERLER Muhtar, hizmetlerini canlı yayında anlattı
Alt yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Alt yapı çalışmaları devam ediyor
Uyuşturucu bağlantılı hırsızlık çetesi çökertildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu bağlantılı hırsızlık çetesi çökertildi
Nevşehir Belediyesi'nden Öğrencilere destek
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi'nden Öğrencilere destek
Kapadokya, Akdeniz bölgesinde yetiştirilen limona ’yataklık’ ediyor 7 milyon sandık limon Kapadokya’da yatacak
YEREL HABERLER Kapadokya, Akdeniz bölgesinde yetiştirilen limona ...
Mustafapaşa Köyü canlı yayında konuşulacak
YEREL HABERLER Mustafapaşa Köyü canlı yayında konuşulacak
Yeni yılın ilk konser heyecanı Grup İmera ile yaşanacak
YEREL HABERLER Yeni yılın ilk konser heyecanı Grup İmera ile ...
Aranan 28 kişiden 14’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Aranan 28 kişiden 14’ü tutuklandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Bir yılda 389 bin kişi balonla Kapadokya’yı izledi
YEREL HABERLER Bir yılda 389 bin kişi balonla Kapadokya’yı izledi
Öğrenciler, Kapadokya Bölges'ni tanıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler, Kapadokya Bölges'ni tanıyor
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün Nevşehir'de 2 bin kişi izledi Öğrenciler film sonrasında şehitler için dua okudu
YEREL HABERLER 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini ilk gün ...
Nevşehir'de 93 şişe sahte alkole el konuldu
YEREL HABERLER Nevşehir'de 93 şişe sahte alkole el konuldu
Yasaklı hayvan sahipleri uyarıldı
YEREL HABERLER Yasaklı hayvan sahipleri uyarıldı
Göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi tutuklandı
Nevşehir Belediyesi Personel AŞ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi Personel AŞ'de toplu iş ...
Nevşehir'de 5 araç birbirine girdi "Gözlerimizi güneşten alamayınca hepsi birbirine girdi"
YEREL HABERLER Nevşehir'de 5 araç birbirine girdi "Gözlerimizi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.