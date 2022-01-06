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NEVÜ’lü öğrencilere Final Sınavı Öncesi 'Heybemdeki Türküler Konseri'

İHA

NEVÜ’lü öğrencilere Final Sınavı Öncesi 'Heybemdeki Türküler Konseri'

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Halk Bilimi Kulübü öğrencileri ve akademisyenlerden oluşan Küycüler Müzik Topluluğu, final sınavları öncesi düzenlediği 'Heybemdeki Türküler Konseri'nin ikincisi ile öğrencilere moral ve motivasyon verdi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Halkbilimi Kulübü, Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) ile Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi iş birliğinde NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konsere; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhsin Özdemir, protokol üyeleri, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı. NEVÜ Halkbilimi Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Gönel Sönmez’in kulüp ve yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi vermesiyle başlayan programda, Küycüler Müzik Topluluğu sahne aldı. Konserde; Onur Kahraman ‘Ege Yöresinden’ “Ah Bir Ataş Ver”, Meryem Nur Başkan ‘Sivas Yöresi Aşık Veysel’den’ “Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana”, Altın Aşırova ‘Kayseri Yöresinden’ “Gesi Bağları”, Selda Öztürk ‘BulgaristanDeliorman Yöresinden’ “Ayletme Beni”, Burcu Günden ‘Diyar Bakır Yöresinden’ “Bahçada Yeşil Çınar”, Onur Kahraman ‘Musa Eroğlu’dan’ “Turnaların Göçü”, Sezer Karacaoğullarından ‘Kars/Ardahan Yöresinden’ “Bu Dağlar Kömürdendir”, Adem Öger ‘Kırşehir Yöresinden’ “Ah Yalan Dünya’” Neriman Kartal ‘Kıbrıs Yöresinden’ “Mağusa Limanı”, Özlem Kanık ‘Afyon/Emirdağ Yöresinden’ “Al Fadimem”, Burcu Günden “İnci Misali”, Ayşenur Dağlı ‘Selanik Yöresinden’ “Çalın Davulları”, Selda Öztürk ve Burcu Günden ‘Bursa Yöresinden’ “Zeytin Yağlı Yiyemem”, koro olarak ‘Sivas Yöresinden Aşık Veysel’in’ “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü seslendirdi. Küycüler Müzik Topluluğu içerisinde Zeybek Ekibinin de bulunduğu, Adem Öger, İsmail Sözleşen, Halil Kabakçı, Tekin Can Özdemir, Batuhan Altun, Tuba Özkan, Melika Dadaş, İlayda Nur Karacaoğlan, Tülay Avcı Taşkıran ile Münevver Olusoy’un da sahne aldığı konser katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Ayrıca Kamiliam Zhamalova Uygur halk dansı ile izleyiciler ile buluştu.
Konser sonunda başarılı performanslarından dolayı Halkbilimi Kulübü Akademik Danışmanı ve Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Öger ile müzik topluluğunu tebrik ederek kendilerine teşekkür belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ile birlikte veren Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, düzenlenen konserin yaklaşan final sınavları öncesi öğrencilere büyük moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.
Öğrenciler ve katılımcılar daha sonra oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendi.

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