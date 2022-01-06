Hırsızı; şüpheli hareketleri ele verdi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Demirhafız Caddesi üzerinde şüpheli görülen A.A.'nın yapılan kontrolünde; alüminyum folyoya sarılı 0.37 gram metamfetamin ve kağıda sarılı halde 0.20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca şahsın sırt çantasında yapılan aramada 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet flaş bellek, 4 adet hafıza kartı, 3 adet kol saati, 2 adet cep telefonu ve metal objeler ele geçirildi. A.A.'nın üzerinden çıkanların hırsızlık malzemesi olabileceğini düşünen polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüphelinin üzerinden çıkan eşyaların 2 gün önce İbrahim Paşa Mahallesinden çalındığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.A. tutuklanarak ceza evine gönderilirken şahsın üzerinden çıkan çalıntı eşyalar ise sahibine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.