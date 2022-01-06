9 yıldır aranan şahıs yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir'de 9 yıldır 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; 2013 yılında Nevşehir Yeni Mah. Lale Caddesi Çekirdekçiler İş Merkezi içerisinde F.E.'nin başından silahla yaralanması sonucu meydana gelen ateşli silahla yaralanma olayında bir kişi tutuklanırken olaya karıştıkları belirlenen iki kişi firar etti. Nevşehir adli makamlarınca 'Kasten Öldürme Teşebbüs' suçundan yakalama kararı ile aranan ve hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan H.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.Y tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.