107 bin kişi Kapadokya’ya yüksekten baktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

107 bin kişi Kapadokya’ya yüksekten baktı

İHA

107 bin kişi Kapadokya’ya yüksekten baktı

Roma Dönemi'nden beri oyulan ve içinde çok sayıda oda, ev, sığınak, depo, sarnıç, mezar ve mahzenlerin yer aldığı, Kapadokya bölgesinin her yerinden görülen ve bölgenin en yüksek noktası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi'ni 2021 yılında 107 bin 605 kişi ziyaret etti.
Zirvesine çıkıldığında Kapadokya’nın kuş bakışı görüleceği tek yer üstü oluşumu konumundaki Uçhisar Kalesi, restorasyon çalışmaları sonrasında 1 Temmuz tarihinde yeniden ziyarete açıldı. Uçhisar Kalesi'ni temmuz ayından itibaren yılsonuna kadar 107 bin 605 kişi ziyaret etti. Ziyaret edenlerin 35 bin 455'i öğrenci olurken 72 bin 150 yetişkin yerli ve yabancı turistlerden oluştu. Dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalesi’ni 2020 yılında ise 116 bin 300 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.
Uçhisar Kalesi'ni ziyaret eden Zülfiye Altunbaş, ”Şu an Kapadokya bölgesinin en yüksek noktasındayız. Öğrencilerim ile çok mutluyuz. Kapadokya ayaklarımın altında diyebilirim. Çok güzel manzarası var” şeklinde konuştu. Mehmet Fatih Balkan ise yaptığı açıklamada, “Gördüğünüz gibi manzara şahane, yapılar şahane, muazzam bir yer” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Kapadokya Teknopark’ta İncelemelerde Bulundu
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Kapadokya ...
Başkan Savran mahalle sakinlerini ziyaret ediyor
YEREL HABERLER Başkan Savran mahalle sakinlerini ziyaret ediyor
Uyuşturucuyu elektrik süpürgesinin içine saklamış
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu elektrik süpürgesinin içine saklamış
Sıcak havalar belediye ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Sıcak havalar belediye ekiplerini harekete geçirdi
Nevşehir'de, otelin çatısında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Nevşehir'de, otelin çatısında çıkan yangın korkuttu
Nevşehir'de, otelin çatısında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Nevşehir'de, otelin çatısında çıkan yangın korkuttu
Kapadokya'da otelde yangın paniği 3 katlı otelin çatı katı alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Kapadokya'da otelde yangın paniği 3 katlı otelin çatı ...
9 yıldır aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 9 yıldır aranan şahıs yakalandı
Traktör hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Traktör hırsızı yakalandı
Hırsızı; şüpheli hareketleri ele verdi
YEREL HABERLER Hırsızı; şüpheli hareketleri ele verdi
İki yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
YEREL HABERLER İki yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
'Düğün' NEVÜ'de sahnelendi
YEREL HABERLER 'Düğün' NEVÜ'de sahnelendi
NTSO Başkanı Parmaksız: “Mesleki Eğitim Zorunlu Ortaöğretim kapsamına alındı"
YEREL HABERLER NTSO Başkanı Parmaksız: “Mesleki Eğitim Zorunlu ...
Muhtar, hizmetlerini canlı yayında anlattı
YEREL HABERLER Muhtar, hizmetlerini canlı yayında anlattı
NEVÜ’lü öğrencilere Final Sınavı Öncesi 'Heybemdeki Türküler Konseri'
YEREL HABERLER NEVÜ’lü öğrencilere Final Sınavı Öncesi 'Heybemdeki ...
2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
Otelin bacasından çıkan duman korkuttu
YEREL HABERLER Otelin bacasından çıkan duman korkuttu
NEVÜ Öğrencileri ‘Ölüler Konuşmak İsterler’ Adlı Tiyatro Oyununu Sahneledi
YEREL HABERLER NEVÜ Öğrencileri ‘Ölüler Konuşmak İsterler’ Adlı ...
Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre iki katından fazla arttı
YEREL HABERLER Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı bir ...
Kapadokya'yı 2021 yılında 2 milyon 285 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kapadokya'yı 2021 yılında 2 milyon 285 bin kişi ...
Kapadokya'yı 2021 yılında 2 milyon 285 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kapadokya'yı 2021 yılında 2 milyon 285 bin kişi ...
Test kitabı dağıtımı tamamlandı
YEREL HABERLER Test kitabı dağıtımı tamamlandı
Muhtar, hizmetlerini canlı yayında anlattı
YEREL HABERLER Muhtar, hizmetlerini canlı yayında anlattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.