Kozaklı OSB başvurusu kabul edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozaklı OSB başvurusu kabul edildi

İHA

Kozaklı OSB başvurusu kabul edildi

Nevşehir’in Kozaklı İlçesi’nde Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde kuruluş çalışmaları devam eden Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi proje konusu ve dosyası Tarım Bakanlığı tarafından onaylandı.
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız yaptığı yazılı açıklamada; “Kozaklı ilçemizde bulunan jeotermal enerji kaynakları ile tohum, fide, sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yapılacağı modern teknolojik seralar ve buna bağlı sanayi tesislerinin yer olacağı Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi başvuru projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak kabul edildi” dedi. 2021 yılı içinde başlanan Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi Çalışmalarına, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Kozaklı Belediyesi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası, Nevşehir Ziraat Odası iştirakçi olarak katıldı. Kozaklı ilçesinde tarımsal üretim bakımından yeni bir çekim merkezi ve yüksek katma değerli ürün üretilmesini sağlamak için hazırlanan projede yüksek üretim ve yüksek istihdam hedefleniyor. Bölgedeki jeotermal kaynağın sürdürülebilir ve yenilebilir bir yöntemle seracılık faaliyetlerinde kullanılacak alan 1 milyon 377 bin metrekare büyüklüğe sahip. Projede otomasyon sistemine sahip en küçüğü 2 bin 5000 metrekare olan modern teknolojik 40 adet parselde toplam yıllık 40 bin ton yaş sebze ve meyve üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Ülkemizde bugüne kadar 4 adet jeotermal kaynaklı sera TDİOSB kuruldu. Nevşehir’in ilk tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi olacak Sera TDİOSB ile bölgede düşük maliyette yüksek kaliteli üretim gerçekleşecek. Ayrıca bölgede kurulacak sera ve sanayi parsellerinde en az bin 500 kişi istihdam sağlanacağı hedefleniyor. İstihdam edilecek personelin yüzde 75’ine yakını kadın istihdamı olacak. Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi” başvuru projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte kısa süre içerisinde Tarım Bakanlığı’nca bölgenin tüzel kişiliğinin kazanılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektrikli süpürge içine sakladığı uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Elektrikli süpürge içine sakladığı uyuşturucuyla ...
107 bin kişi Kapadokya’ya yüksekten baktı
YEREL HABERLER 107 bin kişi Kapadokya’ya yüksekten baktı
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Kapadokya Teknopark’ta İncelemelerde Bulundu
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Kapadokya ...
Başkan Savran mahalle sakinlerini ziyaret ediyor
YEREL HABERLER Başkan Savran mahalle sakinlerini ziyaret ediyor
Uyuşturucuyu elektrik süpürgesinin içine saklamış
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu elektrik süpürgesinin içine saklamış
Sıcak havalar belediye ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Sıcak havalar belediye ekiplerini harekete geçirdi
Nevşehir'de, otelin çatısında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Nevşehir'de, otelin çatısında çıkan yangın korkuttu
Nevşehir'de, otelin çatısında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Nevşehir'de, otelin çatısında çıkan yangın korkuttu
Kapadokya'da otelde yangın paniği 3 katlı otelin çatı katı alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Kapadokya'da otelde yangın paniği 3 katlı otelin çatı ...
9 yıldır aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 9 yıldır aranan şahıs yakalandı
Traktör hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Traktör hırsızı yakalandı
Hırsızı; şüpheli hareketleri ele verdi
YEREL HABERLER Hırsızı; şüpheli hareketleri ele verdi
İki yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
YEREL HABERLER İki yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
'Düğün' NEVÜ'de sahnelendi
YEREL HABERLER 'Düğün' NEVÜ'de sahnelendi
NTSO Başkanı Parmaksız: “Mesleki Eğitim Zorunlu Ortaöğretim kapsamına alındı"
YEREL HABERLER NTSO Başkanı Parmaksız: “Mesleki Eğitim Zorunlu ...
Muhtar, hizmetlerini canlı yayında anlattı
YEREL HABERLER Muhtar, hizmetlerini canlı yayında anlattı
NEVÜ’lü öğrencilere Final Sınavı Öncesi 'Heybemdeki Türküler Konseri'
YEREL HABERLER NEVÜ’lü öğrencilere Final Sınavı Öncesi 'Heybemdeki ...
2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
Otelin bacasından çıkan duman korkuttu
YEREL HABERLER Otelin bacasından çıkan duman korkuttu
NEVÜ Öğrencileri ‘Ölüler Konuşmak İsterler’ Adlı Tiyatro Oyununu Sahneledi
YEREL HABERLER NEVÜ Öğrencileri ‘Ölüler Konuşmak İsterler’ Adlı ...
Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre iki katından fazla arttı
YEREL HABERLER Kapadokya bölgesini ziyaret eden turist sayısı bir ...
Kapadokya'yı 2021 yılında 2 milyon 285 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kapadokya'yı 2021 yılında 2 milyon 285 bin kişi ...
Kapadokya'yı 2021 yılında 2 milyon 285 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kapadokya'yı 2021 yılında 2 milyon 285 bin kişi ...
Test kitabı dağıtımı tamamlandı
YEREL HABERLER Test kitabı dağıtımı tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.