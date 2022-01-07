NEVÜ-SBE Dergisi 'Hacı Bektâş Veli Özel Sayısı' Yayınladı

Cumhurbaşkanlığının 2021/3 sayılı Genelgesiyle 2021 yılının Hacı Bektaş Veli Yılı olarak kutlanmasına karar verilmesi ve UNESCO tarafından ‘Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü’ 2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri arasına alınması münasebetiyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de düzenlenen etkinlikler kapsamında NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) tarafından hazırlanan NEVÜSBE Dergisi, 'Hacı Bektaş Veli Özel Sayısı' yayınladı.

Hacı Bektaş Veli’nin 'inanç, ahlak, hoşgörü, sevgi ve saygıyı esas alan' felsefesinin gelecek nesiller tarafından anlaşılıp benimsenmesi amacıyla 2021 Yılında NEVÜ’de düzenlenen etkinlikler kapsamında çıkarılan NEVÜSBE Dergisi 'Hacı Bektaş Veli Özel Sayısı'nın hayırlı olması temennilerinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, “Bir milleti millet yapan temel unsurların başında kültür yer almaktadır. Kültür, toplumun kimlik kazanmasında toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Türk Milleti kendi kültürel değerlerini zenginleştiren tarihte birçok kıymetli kişilik yetiştirmiştir. Bunlardan birisi de topluma öğretileriyle yol gösteren, bir ışık gibi milleti aydınlatan Hacı Bektaş Veli’dir. Adını, ekol olmuş bir düşünce insanı olan Hacı Bektaş Veli’den alan üniversitemizin; akademik olarak Hacı Bektaş Veli’nin eserlerini, dünya görüşünü ve günümüze olan etkilerini araştırmak ve elde ettiği araştırma sonuçlarını paylaşmak en önemli amaçları arasındadır. Bu kapsamında NEVÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) tarafından hazırlanan NEVÜSBE Dergisi 'Hacı Bektâş Veli Özel Sayısı'nın bilimsel literatüre, Türkiye ve dünya kültürüne derin katkılar sunacağına inanıyor, özel sayının yayınlanmasını sağlayan dergi yönetimine, bilim kurullarına, makale gönderen bilim insanlarına, emeği geçenherkese şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum” dedi.

İlk sayısı 2011 yılında yayınlayan ve yılda 4 sayı olarak (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayın hayatına devam eden NEVÜ_SBE Dergisi, Ulakbim TR Dizin, ScientificIndexing Services, InfoBase Index, Open AcademicJournals Index, ASOS Index, SparcIndexing, JGate, International Institute of OrganizedResearch (I2OR), JournalFactor ve SOBIAD veri tabanlarında da taranıyor. Tarandığı indeksleri sürekli arttırmayı hedefleyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) dergisi, ‘Açık erişim politikası’ benimseyerek içeriğini tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunuyor.

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