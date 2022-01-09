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7 yaşındaki Beyza'dan “Lütfen Kapadokya’mızı kirletmeyin” çağrısı 25 gönüllü Kapadokya’yı temizledi

İHA

7 yaşındaki Beyza'dan “Lütfen Kapadokya’mızı kirletmeyin” çağrısı 25 gönüllü Kapadokya’yı temizledi

Ürgüp Milli İrade Platformu tarafından organize edilen “Daha Temiz Bir Kapadokya” sloganıyla başlatılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen vadi temizliğine 25 gönüllü katıldı.
“Daha Temiz Bir Kapadokya” için temizlik çalışmalarına katılan gönüllüler ilk olarak Big Bus otobüsle Devrent Vadisine geldi. Burada eldivenlerini giyen gönüllüler ellerine aldıkları çöp torbaları ile vadiye dağıldı.

“Kapadokya’mızı kirletmeyin”
Annesi ile birlikte temizlik çalışmasına katılan 7 yaşındaki Beyza Yalçın’ın çağrısı büyüklere ders niteliğindeydi. Yalçın büyüklerine, “Bugün Kapadokya'da temizlik yapıyoruz. Lütfen buralara geldiğinizde kirletmeyin” çağrısında bulundu.
4 yaşındaki Hasan Buğra Turan da, “Çöp topluyorum. Çünkü kirli. Kapadokya’yı kirletmeyin” dedi.
Gönüllü olarak çevre temizliğine katılan Ahmet Özcan da yaptığı açıklamada, “Ürgüplüyüm. Ürgüp'te kalıyorum. Sosyal faaliyetlere biraz ilgimiz var. Buralarda gezerken bakıyoruz, insanlar bölgeyi çok hor kullanıyorlar. Her taraf çöp, pislik içerisinde. Bunun için arkadaşlarımızla bir araya gelerek bir katkımız olsun diye uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.
Duyarlılık çağrısında bulunan Özcan, “Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Artık kendimize gelelim. Bölgemizi temiz tutalım. Yurt dışından gelen yabancılar, İslam'ın temiz olduğunu anlasınlar. Her yer tertemiz olsun” dedi.

“Daha Temiz Kapadokya”
Ürgüp Milli İrade Platformunun bileşenlerinden olan Mehmet Berat da yaptığı açıklamada “Geleneksel hale getirdiğimiz çöp toplama etkinliğinin birindeyiz. İki yıldır Devrent Vadisi'nde seyir alanlarının etrafını toplamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Şişeleri kırmayın”
"Daha temiz bir Kapadokya görmek mümkün diyen" Berat, misafirlere de şişeleri kırmayın çağrısında bulundu. “Kapadokya vadilerinin daha temiz olması için çalışıyoruz. Şu an alanda 25 gönüllü var. Sayı kalabalık olduğunda daha fazla alanı temizliyoruz. Sayı kalabalık olunca inilemeyen yerlere de iniyoruz” ifadelerini kullandı.
Bir günde yaklaşık 5 ton çöp toplamayı hedefleyen Milli İrade Platformu gönüllüleri topladıkları çöpleri toplanma merkezine göndererek, ekonomiye katkı sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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