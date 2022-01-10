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NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin: "Medya topluma değer katma işlevini yerine getirmelidir"

İHA

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin: "Medya topluma değer katma işlevini yerine getirmelidir"

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Güne nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.
Aktekin mesajında; "İletişim teknolojilerindeki son gelişmeler ile 'mekan ve uzaklık' kavramları artık önemini kaybetmiş, uzak mekanlarda bulunan kişilerin 'aynı anda' ve ışık hızında gerçekleştirebildiği bir iletişim süreci başlamıştır. Bu teknolojik gelişmeler; medya mecralarını ve biçimlerini değiştirmiş olsa bile gazetecilik mesleğinin 'esası' durumunda bulunan 'Gazetecilik Meslek İlkeleri ve Etik Değerlerini' değiştirmemiş, hatta gazetecilik mesleğini icra eden profesyonel kurum ve kişilere yeni sorumluluklar yüklemiştir. İnternet üzerinde yasal veya yasal olmayan birçok yayın mecrasının ve kullanıcının faaliyet gösterdiği, bilgi kirliliğinin azami derecede arttığı bu teknolojik yeni durum içerisinde; 'dijital verilerin elde edilmesi, kopyalanması, işlenmesi, gerçekliğinin araştırılması ve yayınlanması' gibi bir çok hassas kavramlar; 'Kişi Hakları, Mahremiyet Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' ile ilgili süreçlerin gözetilmesi, gerçeğe ve kamu yararına uygun yayıncılık ilkelerine büyük ölçüde özen gösterilmesi sorumluluğunu gerektirmektedir. Bu itibarla, profesyonel bir kurum olarak medya, çalışmalarını 'Meslek İlkeleri ve Etik Değerler' çerçevesinde gerçekleştirdiği ölçüde; topluma değer katma işlevini yerine getirecektir. Bu düşüncelerle, çalışmalarını 'Meslek İlkeleri ve Etik Değerler' çerçevesinde büyük fedakârlıklarla icra eden tüm medya çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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