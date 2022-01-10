Nevşehir Belediyesi Sanayi Bölgesindeki yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmaları başlattı.

Nevşehir’e her geçen gün yeni yeşil alanlar kazandıran Nevşehir Belediyesi, yeşil alanların bakımını da ihmal etmiyor. Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Nevşehir Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi içerisinde bulunan yeşil alanların bakım ve temizlik faaliyetlerini hızlandırdı. Bu kapsamda bloklar arasında bulunan yeşil alanlardaki ağaçların budama işlemlerini gerçekleştiren ekipler alan içerisindeki süs bitkilerinin de bakımını yapıyor. Ekipler, yeşil alanlarda bulunan ve esnaflarca bırakılan hurda araç ve malzemelerin kaldırılması konusunda da esnaflara uyarıda bulunuyor.

Sanayi bölgesindeki tüm yeşil alanlarda gerçekleştirilecek olan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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