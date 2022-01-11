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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Taşğın öğrencilere meyve ikramında bulundu

İHA

Doç. Dr. Taşğın öğrencilere meyve ikramında bulundu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde final sınavına hazırlanan öğrencilere meyve ikram edildi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özden Taşğın öncülüğünde başlatılan 'Meyve Geleneği' bu sınav döneminde de devam etti. NEVÜ Kütüphanesinde akşam saatlerinde ders çalışmak isteyen öğrencilere dağıtılan meyve, öğrenciler içinde motivasyon oldu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özden Taşğın yaptığı açıklamada; "1021 Ocak tarihleri arasında Final Sınavına Üniversite Kütüphanesinde çalışan öğrencilere her dönem olduğu gibi, bu dönemde meyve ikramında bulunduk. Öğrencilerimize meyve ikram etmek isteyen vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Her gün bir iki vatandaşımız, öğrencilerimize ikramlık bir şeyler getiriyorlar. Özellikle gece geç saatlere kadar Kütüphanede ders çalışan öğrencilerimizle bir araya gelerek hem onlarla sohbet ediyor, hem de dertleşiyoruz. Dağıttığımız ikramlıklar da öğrencilerimize motivasyon oluyor” şeklinde konuştu.
24 saat açık olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere ikramda bulunmak vatandaşların sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Taşğın, ikramda bulunan kişilere teşekkür ederken, sınava katılacak öğrencilere de başarılar diledi.

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