Gazeteciler stres attı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Nevşehir'de gazeteciler bir araya geldi.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin organizasyonunda Dorak Holding ev sahipliğinde Avanos’ta bulunan Evranos’ta gerçekleştirilen eğlence ve yemeğe Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı Bayram Ekici ile kentte görev yapan gazeteciler aileleri ile katıldı. Birlik ve beraberliğin ön planda olduğu gecede gazeteciler doyasıya eğlendi. NGC’nin afişleriyle süslenen salonda, folklor gösterisi, oryantal danslar, Kafkas dansları gibi çeşitli gösteriler sunuldu. Dans ve gösterilere gazeteciler de eşlik etti. NGC Başkanı Ekici, çok zor şartlar altında çalışan gazetecileri bir araya toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gece gündüz haber peşinde koşan gazetecileri böyle günlerde buluşturmanın sevindirici olduğunu kaydeden Ekici; “Her yıl geleneksek hale getirdiğimiz yemek programımızı bu yıl bir adım ileriye taşıyarak daha eğlenceli hale getirmek istedik. Gazetecilerimizin aileleriyle katıldığı bu etkinlik yılın stresini atmalarında bir nebze olsun faydalı olacaktır. Bundan sonra da her yıl yaptığımız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşmasını yapmaya devam edip, bir adım ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, tekrar günlerini kutluyorum” dedi.

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