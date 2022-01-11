90 Sporcunun kuşağı renk değiştirdi

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Taekwondo Spor Kulübü Renkli Kuşak GIP sınavı yaptı.

2000 Evler Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda yapılan Renkli Kuşak GIP sınavına 90 sporcu katıldı. Kuşak sınavına katılan sporculardan 52 tanesi ilk defa beyaz kuşaktan sarı kuşağa geçerken, diğer sporcular yeşil, mavi, kırmızı ve kırmızı siyah kuşağa geçti. Sporcuların kuşak sınavı heyecanına aileleri de ortak oldu. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, sporcular ve aileleriyle bir süre sohbet ettikten sonra kuşakları değişen sporcuları tebrik etti.

Özdemir; “2022 yılı 1. dönem Renkli Kuşak GIP sınavını 90 sporcunun katılımıyla gerçekleştirdik. Kuşak sınavına giren sporculardan 52 tanesi ilk defa beyaz kuşaktan sarı kuşağa geçti. Diğer sporculara yeşil, mavi, kırmızı ve kırmızı siyah kuşaklara geçtiler. Bütün sporcuları tebrik ediyorum. Bu kuşak sınavlarının sporcuların motivasyonunu artıracağını düşünüyorum” dedi

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