NEVÜ Rektörü Başarılı Öğrencilere Ödül verdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Okul Sporları Genç Kız/Erkek Tırmanış İl Birinciliği Müsabakaları’nda dereceye giren öğrencileri tebrik ederek kendilerine madalya ve kupalarını verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın '20212022 EğitimÖğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri’ kapsamında Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından NEVÜ ev sahipliğinde düzenlenen ‘Okul Sporları Genç Kız/Erkek Tırmanış İl Birinciliği Müsabakaları’nda dereceye giren yarışmacılar için ödül töreni düzenlendi. NEVÜ Spor Merkezi’nde düzenlenen törene; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, üniversitenin akademik ve idari personeli ve öğrenciler katıldı. Müsabakalara katılan öğrenciler ile bir süre sohbet ederek kendilerini tebrik eden Rektör Aktekin daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İsmail Köse ve Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Özcan ile birlikte yarışmada dereceye giren Genç Erkekler Takımı ve Genç Kızlar Takımı ile ferdi kategoride dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını verdi.

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