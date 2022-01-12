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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasaklı hayvanlar ücretsiz kısırlaştırılacak

İHA

Yasaklı hayvanlar ücretsiz kısırlaştırılacak

Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması ve kısırlaştırılması için verilen süre 14 Ocak'ta sona eriyor. Söz konusu yasaklı ırklardan birine sahip olan hayvan severlere destek olmak için Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası’nda kısırlaştırma ve çip takma işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan PitbullTerrier, DogoArgentino, FilaBrasilerio, Japanese Tosa, AmericanStaffordshireTerrier ve AmericanBully köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması gerektiği hatırlatıldı.
Yetkililer ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5199 sayılı kararı ile bu ırkların kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacağı, halkın yoğun bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklara sokulamayacağını belirtti.
Bu köpek türlerini besleyenlerin mutlaka kısırlaştırma ve mikroçip takması gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Tehlikeli ırk diye belirlenen köpekler için son kısırlaştırma tarihi 14 Ocak olarak belirlendi. 'Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısırlaştırılacak ve mikroçip takılacak. Bu kurala uymayanlara 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Tehlike arz eden yasaklı ırk köpek sahiplerine destek amacıyla bu tür köpeklerin kısırlaştırması ve mikroçip takma işlemi Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası’nda ücretsiz olarak yapılacak.” denildi.
Nevşehir Belediyesi tarafından alınan karar ile birlikte Hayvan Kasabası’na getirilen köpekler burada kısırlaştırılıp sahiplerine teslim edilecek. Kısırlaştırılan ve mikroçip takılan köpeklerin kayıt altına alınma işlemi ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılacak.
Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler Hayvan Kasabası'nın (0384) 502 21 22 Nolu telefonunu arayabilecek.

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