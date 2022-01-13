Başkan Savran: "Öğrencilerimizin yanındayız"

Nevşehir Belediyesi tarafından, güz dönemi yarıyıl final sınavı haftası nedeniyle sınavlara hazırlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’nde açılan ikram standı final haftası boyunca açık kalacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran beraberinde Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Ersin Erol, Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan ile birlikte NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde yer alan Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’nde güz dönemi yarıyıl final sınavlarına hazırlanan NEVÜ’lü öğrencilere moral ziyaretinde bulundu. NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İsmail Köse ile NEVÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Tahir Dağaslanı ile birlikte kütüphane içerisinde açılan Nevşehir Belediyesi ikram standında öğrencilerle sohbet eden Başkan Savran, öğrencilere girecekleri sınavlar ile birlikte eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilere gofret, kek, gazoz, meyve suyu, kahve ve çay ikramlarının ücretsiz olarak yapıldığı standın önümüzdeki hafta Perşembe gününe kadar açık kalacağını belirten Başkan Savran, “Büyük bir çoğunluğu gurbette, ailelerinden uzakta öğrenim gören öğrenci kardeşlerimize bir jest yapalım istedik. Final haftası boyunca kütüphane içerisinde öğrencilerimize çeşitli ikramlarda bulunacağız. İnşallah her bir öğrenci kardeşim emeklerinin karşılığını alarak hem sınavlarda hem de mezun olduklarında hayatlarında başarılı olur, iyi yerlere gelir. Biz Nevşehir Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Öğrenciler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Savran’a teşekkür etti.

Başkan Savran daha sonra NEVÜ içerisindeki Nev Park Öğrenci Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Savran burada da öğrencilerle bir süre sohbet ederek sınavlarında başarılar diledi.

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