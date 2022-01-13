Rektör’den öğrencilere moral ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör’den öğrencilere moral ziyareti

İHA

Rektör’den öğrencilere moral ziyareti

20212022 eğitimöğretim yılı güz dönemi final sınavı haftası nedeniyle sınavlara hazırlanan NEVÜ’lü öğrencilere başarılar dileyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, sınavlar boyunca öğrencilere sunulan çeşitli ikramların devam edeceğini söyledi.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin üniversitenin Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde bulunan Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’nde güz dönemi final sınavlarına hazırlanan NEVÜ’lü öğrencilerle bir araya geldi. Sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir süre sohbet ederek kendilerine girecekleri sınavlarında başarılar dileyen Rektör Aktekin, gerek üniversite olarak gerekse yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları tarafından sınav boyunca öğrencilere sunulan çeşitli ikramların devam edeceğini söyledi. Aktekin; “Ülkemizin dört bir tarafından üniversitemize ve şehrimize okumak için gelen ve ailelerinin bizlere birer emaneti olan tüm öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitimlerini almaları ile birlikte kendilerine moral ve motivasyon olacak, ders dışında da gelişimlerine de katkı sağlayacak çeşitli etkinliklere büyük önem veriyoruz” dedi. Öğrencilerin sıcak ve rahat bir ortamda sınavlara hazırlanmaları için de üniversitenin kütüphane çalışma saatlerinde değişikliğe giderek içerisinde sınav haftası boyunca öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulduğunu belirten Rektör Aktekin; “Öğrenci odaklı yönetimi benimseyen bir üniversite olarak öğrencilerimizin sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Özellikle üniversitemiz yerleşkesi içerisinde bulunan merkez kütüphanemizi sınav dönemi boyunca 08:30 23:00 saatleri arasında sürekli açık tutarak, öğrencilerimizin rahat ve sıcak bir ortamda ders çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Bunun yanı sıra üniversite olarak kütüphanemizin 7/24 Okuma Salonu’nda öğrencilerimize her akşam 20:00 21:00 saatleri arasında sürekli sıcak çorba ikramımız bulunmakta. Ayrıca Nevşehir Belediyemizin de kütüphanemizde sınava hazırlanan öğrencilerimize sınav haftası boyunca çeşitli ikramları olurken, hafta sonları ise Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi tarafından 20:00 23:00 saatleri arasında sıcak çorba ikramları bulunuyor. Bu vesileyle öğrencilerimizin sınavlarına en iyi şekilde hazırlanarak başarılı olmaları için fedakârlıkta bulunan başta üniversitemizin tüm kütüphane çalışanları olmak üzere, Nevşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Savran ve ekibi ile Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi Başkanı Ercan Civelek ve Kızılay gönüllüsü gençlerimize şahsım ve üniversitem adına bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kendilerine sunulan imkân ve ikramlardan son derece memnun olduklarını belirten öğrenciler ise başta Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Partili Özhaseki: "Bildiğimiz en iyi iş hizmet”
YEREL HABERLER AK Partili Özhaseki: "Bildiğimiz en iyi iş hizmet”
Başkan Savran: "Öğrencilerimizin yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Savran: "Öğrencilerimizin yanındayız"
Yasaklı hayvanlar ücretsiz kısırlaştırılacak
YEREL HABERLER Yasaklı hayvanlar ücretsiz kısırlaştırılacak
NEVÜ Rektörü Başarılı Öğrencilere Ödül verdi
YEREL HABERLER NEVÜ Rektörü Başarılı Öğrencilere Ödül verdi
NERO Başkanı Onur ve Yönetiminden Rektör Aktekin’e Ziyaret
YEREL HABERLER NERO Başkanı Onur ve Yönetiminden Rektör Aktekin’e ...
TES Nevşehir Şube Başkanı Urgenç’ten Rektör Aktekin’e Ziyaret
YEREL HABERLER TES Nevşehir Şube Başkanı Urgenç’ten Rektör Aktekin’e ...
Kendi çırağını kendisi yetiştiriyor Baba mesleğini oğluyla devam ettiriyor "İnşallah çocuklarım da bu mesleğin başına geçer"
YEREL HABERLER Kendi çırağını kendisi yetiştiriyor Baba mesleğini ...
90 Sporcunun kuşağı renk değiştirdi
YEREL HABERLER 90 Sporcunun kuşağı renk değiştirdi
Gazeteciler stres attı
YEREL HABERLER Gazeteciler stres attı
Denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Denetimler devam ediyor
Doç. Dr. Taşğın öğrencilere meyve ikramında bulundu
YEREL HABERLER Doç. Dr. Taşğın öğrencilere meyve ikramında bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.